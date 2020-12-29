У Кабміні сказали, скільки всього доз COVID-вакцин безкоштовно отримає Україна

Україна буде планово закуповувати сертифіковану вакцину

Україна буде планово закуповувати сертифіковану вакцину

Фото: з відкритих джерел

Україна безкоштовно отримає ще додаткові вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу COVID-19 в межах ініціативи COVAX.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів, пише RegioNews.

"Спершу було відомо, що Україна має отримати близько 8 мільйонів доз по глобальній ініціативі COVAX.Вже не 8, а 16 мільйонів доз вакцини... 8 мільйонів – це кількість доз, які необхідно, два рази вколоти для 4 млн громадян. Відповідно 16 млн - це буде для 8 млн громадян. Це те, що в рамках COVAX Україна отримає", – заявив Немчінов.

Відомо, що МОЗ затвердило план вакцинальної кампанії. Відтак найпершими, хто отримає вакцину, будуть люди із груп ризику. Також Україна, за словами міністра, буде планово закуповувати сертифіковану вакцину, і громадяни, які не знаходяться у пріоритетних списках для вакцинації, зможуть отримати щеплення.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина повинна з'явитися в Україні у кінці першого, або на початку другого кварталу 2021 року.

Нагадаємо, раніше у Раді розповіли, як Україна може пришвидшити отримання вакцини від коронавірусу