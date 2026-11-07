На Житомирщині через удар РФ загорівся об’єкт паливної інфраструктури
У Звягельському районі Житомирської області 7 листопада внаслідок російського удару спалахнула пожежа на об’єкті паливної інфраструктури
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
"У Звягельському районі Житомирської області внаслідок російського удару спалахнула пожежа на об’єкті паливної інфраструктури. Рятувальники ліквідували займання. Інформації про загиблих і травмованих немає", - повідомили у ДСНС.
До ліквідації наслідків атаки залучили 34 рятувальників та 13 одиниць техніки.
Нагадаємо, що у Харкові вранці 7 листопада зафіксували російські удари по Немишлянському та Слобідському районах. Унаслідок влучання в нежитлову будівлю в Слобідському районі зруйновано частину споруди, спалахнула пожежа.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
ГУР встановило російських льотчиків, які скинули ФАБ-3000 на укриття в Комишувасі
07 листопада 2026, 15:16Українські "Нептуни" уразили завод в Орлі, який виробляв компоненти для ракет РФ
07 листопада 2026, 14:52У Черкасах водій Fiat Doblo заднім ходом збив 69-річну жінку
07 листопада 2026, 13:49Атака на енергооб’єкт ДТЕК на Київщині: частина Броварського району без світла
07 листопада 2026, 13:18У Києві громадський транспорт пустили в об’їзд Північного мосту: перелік маршрутів
07 листопада 2026, 12:51У Черкасах водій ВАЗ збив 60-річну жінку на пішохідному переході
07 листопада 2026, 12:32Росіяни вдарили по двох районах Харкова
07 листопада 2026, 12:19На Рівненщині в ДТП травмувалися четверо людей
07 листопада 2026, 11:58Росіяни обстріляли Харків і чотири райони області: є постраждала
07 листопада 2026, 11:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »