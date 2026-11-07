На Житомирщині через удар РФ загорівся об’єкт паливної інфраструктури

Фото: ДСНС

У Звягельському районі Житомирської області 7 листопада внаслідок російського удару спалахнула пожежа на об’єкті паливної інфраструктури

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

"У Звягельському районі Житомирської області внаслідок російського удару спалахнула пожежа на об’єкті паливної інфраструктури. Рятувальники ліквідували займання. Інформації про загиблих і травмованих немає", - повідомили у ДСНС.

До ліквідації наслідків атаки залучили 34 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, що у Харкові вранці 7 листопада зафіксували російські удари по Немишлянському та Слобідському районах. Унаслідок влучання в нежитлову будівлю в Слобідському районі зруйновано частину споруди, спалахнула пожежа.