В Україні сьогодні можуть змінити критерії для "червоної" зони карантину, - ЗМІ

Також буде визначено обмеження, які стосуються масових заходів

Також буде визначено обмеження, які стосуються масових заходів

Фото: flickr

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України приймуть рішення, що стосуються критеріїв по зонах карантину. Змінять критерії для "червоної зони".

Про це інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Як повідомило джерело видання в уряду, крім того, будуть обмеження, які стосуються масових заходів. Це буде стосуватися всіх зон карантину.

Також сьогодні джерело видання повідомляло, що після селекторного засідання з головами ОДА, яке ініціював прем'єр Денис Шмигаль, буде урядове засідання.

Після цього може провести засідання Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Саме вони ухвалять рішення про оновлення зон карантину.

"Червона зона" буде встановлюватись за спільним рішенням Державної та регіональної комісій ТЕБ та НС в разі:

завантаженості понад 75% ліжок в закладах охорони здоров'я регіону протягом 5 днів поспіль;

перевищення середнього по країні рівня захворюваності COVID-19 на 100 тис. населення за 14 днів більше ніж в 5 разів.

"Помаранчевий" рівень небезпеки встановлюється в разі:

завантаженості від 50% до 75% ліжок в закладах охорони здоров'я протягом п'яти днів поспіль;

проведення в регіоні тестування методом ПЛР і імуноферментного аналізу протягом п'яти днів поспіль в кількості меншій, ніж 24 на 100 тис. населення щодня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести "карантин вихідного дня".