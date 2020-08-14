Хворими COVID-19 зайняті близько половини місць у лікарнях Києва та трьох регіонів
У Києві, а також Чернівецькій, Рівненській та Івано-Франківській областях завантаженість лікарень першої хвилі хворими COVID-19 наближається до позначки у 50%.
Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.
За словами Степанова, за добу захворіли 110 дітей і 78 медичних працівників, а також було поставлено черговий рекорд із госпіталізації, до лікарень потрапили 330 пацієнтів із COVID-19.
Він зазначив, що до лідерів із захворюваності додалися регіони, які раніше мали зовсім інші показники, зокрема Одеська і Харківська області.
На межі 50% перебувають зараз і місто Київ, і Чернівецька область, Рівненська область, Івано-Франківська область – ті області, де ми фіксуємо велику кількість хворих і велику кількість людей, які госпіталізуються", - повідомив міністр.
Він також підкреслив, що Львівська область продовжує демонструвати заповненість ліжок більше 50%.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, в Україні рекордний приріст заражених коронавірусом: хворобу підтвердили у 1732 осіб.