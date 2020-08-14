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14 серпня 2020, 10:34 2

Хворими COVID-19 зайняті близько половини місць у лікарнях Києва та трьох регіонів

14 серпня 2020, 10:34 2
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За добу в Україні зафіксовано черговий рекорд із госпіталізації пацієнтів
За добу в Україні зафіксовано черговий рекорд із госпіталізації пацієнтів
Фото: скріншот відео
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У Києві, а також Чернівецькій, Рівненській та Івано-Франківській областях завантаженість лікарень першої хвилі хворими COVID-19 наближається до позначки у 50%.

Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

За словами Степанова, за добу захворіли 110 дітей і 78 медичних працівників, а також було поставлено черговий рекорд із госпіталізації, до лікарень потрапили 330 пацієнтів із COVID-19.

Він зазначив, що до лідерів із захворюваності додалися регіони, які раніше мали зовсім інші показники, зокрема Одеська і Харківська області.

На межі 50% перебувають зараз і місто Київ, і Чернівецька область, Рівненська область, Івано-Франківська область – ті області, де ми фіксуємо велику кількість хворих і велику кількість людей, які госпіталізуються", - повідомив міністр.

Він також підкреслив, що Львівська область продовжує демонструвати заповненість ліжок більше 50%.

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Нагадаємо, в Україні рекордний приріст заражених коронавірусом: хворобу підтвердили у 1732 осіб.

коронавірус Україна Київ МОЗ Рівне брифінг Максим Степанов
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