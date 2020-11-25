15:04  25 листопада
Уряд погодив звільнення Олексія Петрова з посади голови Закарпатської ОДА
14:59  25 листопада
Кабмін виділив додаткові кошти на кисень у лікарнях Чернігівщини
18:25  25 листопада
Бойовики на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного ворожого обстрілу
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2020, 18:51 4

Cтудентів Львова будуть безкоштовно тестувати на COVID-19

25 листопада 2020, 18:51 4
Читайте также на русском языке
У місті планують щодня робити до 100 таких досліджень
У місті планують щодня робити до 100 таких досліджень
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львові почали проводити безкоштовне ПЛР-тестування студентів на коронавірус.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ, для проходження тесту студент із ознаками ГРВІ має подзвонити в адміністрацію учбового закладу, де формують списки осіб, у яких потрібно взяти зразки для досліджень.

Списки відправляються в заклад охорони здоров'я, який потім відправляє медичну бригаду для забору мазків у студентів. Далі матеріал доставляють у лабораторію Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни. Там протягом доби обробляють матеріал і відправляють результати ПЛР-тесту”, - розповіла голова обласного лабцентру МОЗ Наталія Іванченко-Тимко.

У випадку, якщо у студента виявляють коронавірус, вся група йде на 14-денну самоізоляцію і дистанційне навчання.

У МОЗ зазначають, що таке тестування дозволить уникнути спалахів в студентських колективах, що особливо важливо в періоди сесій.

У Львові планують щодня обробляти до 100 проб з вузів міста.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як влада бореться з коронавірусом і скільки хоче закупити вакцин.

коронавірус Львів МОЗ студент тести
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кабмін може ввести жорсткий локлаун на новорічні свята - Шмигаль
25 листопада 2020, 14:25
Шмигаль заявив, що в деяких облцентрах COVID-лікарні завантажені на понад 90%
25 листопада 2020, 14:20
У Вінниці хочуть перенести карантин вихідного дня
25 листопада 2020, 12:42
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Адвокат Голика подумала, що її клієнт – злочинець. Тому вирішила натиснути на ЗМІ
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »