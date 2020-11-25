Cтудентів Львова будуть безкоштовно тестувати на COVID-19

У місті планують щодня робити до 100 таких досліджень

У місті планують щодня робити до 100 таких досліджень

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ, для проходження тесту студент із ознаками ГРВІ має подзвонити в адміністрацію учбового закладу, де формують списки осіб, у яких потрібно взяти зразки для досліджень.

Списки відправляються в заклад охорони здоров'я, який потім відправляє медичну бригаду для забору мазків у студентів. Далі матеріал доставляють у лабораторію Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни. Там протягом доби обробляють матеріал і відправляють результати ПЛР-тесту”, - розповіла голова обласного лабцентру МОЗ Наталія Іванченко-Тимко.

У випадку, якщо у студента виявляють коронавірус, вся група йде на 14-денну самоізоляцію і дистанційне навчання.

У МОЗ зазначають, що таке тестування дозволить уникнути спалахів в студентських колективах, що особливо важливо в періоди сесій.

У Львові планують щодня обробляти до 100 проб з вузів міста.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як влада бореться з коронавірусом і скільки хоче закупити вакцин.