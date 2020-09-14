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14 вересня 2020, 12:58 7

У голови Житомирської облради підтвердили COVID-19

14 вересня 2020, 12:58 7
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Він перебуває на лікарняному
Він перебуває на лікарняному
Фото: Facebook
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Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Друзі! Повідомляю неприємну новину - занедужав на COVID-19. Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Наразі перебуваю на лікарняному”, - написав він.

Ширма додав, що до підтвердження діагнозу був у відпустці і не контактував з працівниками обласної ради та облдержадміністрації.

Бережіть себе, дотримуйтесь протиепідемічних заходів. Це не жарти. На жаль, це реалії нашого нинішнього життя”, - зазначив чиновник.

Нагадаємо, у мера Тернополя підтвердили коронавірус, він на самоізоляції. Раніше хворобу виявили у голови Тернопільської ОДА.

В Україні за добу знову більше 2400 нових випадків коронавірусу, найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській, Харківській, Одеській областях.

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