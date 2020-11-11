Кабмін сьогодні виділить кошти на кисень для медзакладів, де лікують хворих на коронавірус

Доповідатиме це питання міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Доповідатиме це питання міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів на черговому засіданні у середу розглядатиме питання про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з СОVID-19.

Про це йдеться в порядку денному Кабміну, який оприлюднений на Урядовому порталі, інформує RegioNews.

Зазначається, що доповідатиме це питання міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його ж ініціативи може відбутися перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік.

Міністри можуть визначити державне підприємство "Медичні закупівлі України” централізованою закупівельною організацією. Вони ж погодять передачу цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока” в державну власність.

Нагадаємо, 19 жовтня влада направила у регіони понад 570 млн грн для забезпечення лікарень медичним киснем.