В Україні додалося ще понад 12 тисяч нових випадків COVID-19

Найбільше нових випадків виявили у м.Києві, Дніпропетровській, Київській, Сумській і Запорізькій областях

Найбільше нових випадків виявили у м.Києві, Дніпропетровській, Київській, Сумській і Запорізькій областях

Фото з відкритих джерел

В Україні на ранок 22 листопада зафіксовано понад 624 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook, пише RegioNews.

12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників, — зазначив Степанов.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 59 006 випадків;

Вінницька область — 15 314 випадків;

Волинська область — 21 456 випадків;

Дніпропетровська область — 28 561 випадок;

Донецька область — 20 026 випадків;

Житомирська область — 26 154 випадки;

Закарпатська область — 21 368 випадків;

Запорізька область — 23 800 випадків;

Івано-Франківська область — 31 859 випадків;

Київська область — 30 342 випадки;

Кіровоградська область — 4 258 випадків;

Луганська область — 5 666 випадків;

Львівська область — 40 879 випадків;

Миколаївська область — 14 957 випадків;

Одеська область — 37 365 випадків;

Полтавська область — 18 243 випадки;

Рівненська область — 27 912 випадків;

Сумська область — 22 612 випадків;

Тернопільська область — 25 566 випадків;

Харківська область — 51 398 випадків;

Херсонська область — 8 549 випадків;

Хмельницька область — 26 227 випадків;

Черкаська область — 17 748 випадків;

Чернівецька область — 31 034 випадки;

Чернігівська область — 14 444 випадки.

За минулу добу госпіталізовано 1 134 особи, зафіксовано 138 летальних випадків, одужало — 4 604 особи. Зроблено 34 397 тестів (зокрема методом ПЛР — 27 998, методом ІФА — 6 399).

Від початку пандемії в Україні захворіло 624 744 особи, з них одужало — 286 917, летальних випадків — 10 951.

Нагадаємо, учора в Україні підтвердили майже 15 тисяч нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом.