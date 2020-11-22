В Україні додалося ще понад 12 тисяч нових випадків COVID-19
В Україні на ранок 22 листопада зафіксовано понад 624 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook, пише RegioNews.
12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників, — зазначив Степанов.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ — 59 006 випадків;
Вінницька область — 15 314 випадків;
Волинська область — 21 456 випадків;
Дніпропетровська область — 28 561 випадок;
Донецька область — 20 026 випадків;
Житомирська область — 26 154 випадки;
Закарпатська область — 21 368 випадків;
Запорізька область — 23 800 випадків;
Івано-Франківська область — 31 859 випадків;
Київська область — 30 342 випадки;
Кіровоградська область — 4 258 випадків;
Луганська область — 5 666 випадків;
Львівська область — 40 879 випадків;
Миколаївська область — 14 957 випадків;
Одеська область — 37 365 випадків;
Полтавська область — 18 243 випадки;
Рівненська область — 27 912 випадків;
Сумська область — 22 612 випадків;
Тернопільська область — 25 566 випадків;
Харківська область — 51 398 випадків;
Херсонська область — 8 549 випадків;
Хмельницька область — 26 227 випадків;
Черкаська область — 17 748 випадків;
Чернівецька область — 31 034 випадки;
Чернігівська область — 14 444 випадки.
За минулу добу госпіталізовано 1 134 особи, зафіксовано 138 летальних випадків, одужало — 4 604 особи. Зроблено 34 397 тестів (зокрема методом ПЛР — 27 998, методом ІФА — 6 399).
Від початку пандемії в Україні захворіло 624 744 особи, з них одужало — 286 917, летальних випадків — 10 951.
Нагадаємо, учора в Україні підтвердили майже 15 тисяч нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом.