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В Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19
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07 вересня 2020, 09:46 12

В Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19

07 вересня 2020, 09:46 12
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За минулу добу найбільше нових випадків зараження виявили у Києві, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях
За минулу добу найбільше нових випадків зараження виявили у Києві, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу, 6 вересня, коронавірус виявили у 2174 людей, зафіксований 31 летальний випадок, 379 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві - 244, у Львівській області - 186, Тернопільській - 165, Чернівецькій - 163 та Івано-Франківській - 161 областях.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 138 068 осіб. Внаслідок хвороби у цілому померли 2 877 чоловік, одужали вже 62 606 осіб.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4406 випадків;
  • Волинська область — 5883 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2767 випадків;
  • Донецька область — 1630 випадків;
  • Житомирська область — 3746 випадків;
  • Закарпатська область — 8091 випадок;
  • Запорізька область — 1931 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10348 випадків;
  • Кіровоградська область — 858 випадків;
  • м. Київ — 15276 випадків;
  • Київська область — 6278 випадків;
  • Львівська область — 15881 випадок;
  • Луганська область — 434 випадки;
  • Миколаївська область — 1665 випадків;
  • Одеська область — 8525 випадків;
  • Полтавська область — 973 випадки;
  • Рівненська область — 9762 випадки;
  • Сумська область — 1963 випадки;
  • Тернопільська область — 7390 випадків;
  • Харківська область — 10972 випадки;
  • Херсонська область — 500 випадків;
  • Хмельницька область — 3195 випадків;
  • Чернівецька область — 11272 випадки;
  • Черкаська область — 1950 випадків;
  • Чернігівська область — 2372 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що найбільше заражень COVID-19 за 5 вересня виявили у Львівській - 188, Івано-Франківській - 176, Тернопільській - 158 областях, а також у Києві - 240.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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