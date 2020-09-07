В Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19
В Україні за минулу добу, 6 вересня, коронавірус виявили у 2174 людей, зафіксований 31 летальний випадок, 379 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві - 244, у Львівській області - 186, Тернопільській - 165, Чернівецькій - 163 та Івано-Франківській - 161 областях.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 138 068 осіб. Внаслідок хвороби у цілому померли 2 877 чоловік, одужали вже 62 606 осіб.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4406 випадків;
- Волинська область — 5883 випадки;
- Дніпропетровська область — 2767 випадків;
- Донецька область — 1630 випадків;
- Житомирська область — 3746 випадків;
- Закарпатська область — 8091 випадок;
- Запорізька область — 1931 випадок;
- Івано-Франківська область — 10348 випадків;
- Кіровоградська область — 858 випадків;
- м. Київ — 15276 випадків;
- Київська область — 6278 випадків;
- Львівська область — 15881 випадок;
- Луганська область — 434 випадки;
- Миколаївська область — 1665 випадків;
- Одеська область — 8525 випадків;
- Полтавська область — 973 випадки;
- Рівненська область — 9762 випадки;
- Сумська область — 1963 випадки;
- Тернопільська область — 7390 випадків;
- Харківська область — 10972 випадки;
- Херсонська область — 500 випадків;
- Хмельницька область — 3195 випадків;
- Чернівецька область — 11272 випадки;
- Черкаська область — 1950 випадків;
- Чернігівська область — 2372 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше повідомлялося, що найбільше заражень COVID-19 за 5 вересня виявили у Львівській - 188, Івано-Франківській - 176, Тернопільській - 158 областях, а також у Києві - 240.
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