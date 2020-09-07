В Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19

За минулу добу найбільше нових випадків зараження виявили у Києві, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях

За минулу добу найбільше нових випадків зараження виявили у Києві, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу, 6 вересня, коронавірус виявили у 2174 людей, зафіксований 31 летальний випадок, 379 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві - 244, у Львівській області - 186, Тернопільській - 165, Чернівецькій - 163 та Івано-Франківській - 161 областях.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 138 068 осіб. Внаслідок хвороби у цілому померли 2 877 чоловік, одужали вже 62 606 осіб.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4406 випадків;

Волинська область — 5883 випадки;

Дніпропетровська область — 2767 випадків;

Донецька область — 1630 випадків;

Житомирська область — 3746 випадків;

Закарпатська область — 8091 випадок;

Запорізька область — 1931 випадок;

Івано-Франківська область — 10348 випадків;

Кіровоградська область — 858 випадків;

м. Київ — 15276 випадків;

Київська область — 6278 випадків;

Львівська область — 15881 випадок;

Луганська область — 434 випадки;

Миколаївська область — 1665 випадків;

Одеська область — 8525 випадків;

Полтавська область — 973 випадки;

Рівненська область — 9762 випадки;

Сумська область — 1963 випадки;

Тернопільська область — 7390 випадків;

Харківська область — 10972 випадки;

Херсонська область — 500 випадків;

Хмельницька область — 3195 випадків;

Чернівецька область — 11272 випадки;

Черкаська область — 1950 випадків;

Чернігівська область — 2372 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що найбільше заражень COVID-19 за 5 вересня виявили у Львівській - 188, Івано-Франківській - 176, Тернопільській - 158 областях, а також у Києві - 240.

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