Тимошенко підключили до ШВЛ, вона у важкому стані – ЗМІ
Стан дочки і зятя набагато краще, вони хворіють в легкій формі
Стан дочки і зятя набагато краще, вони хворіють в легкій формі
Народного депутата України, лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка захворіла коронавірусом, підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).
Про це повідомляє "РБК-Украина", передає RegioNews.
Наголошується, що температура у Тимошенко не опускається нижче 39. Її стан оцінюється як стабільно важкий.
У той же час повідомляється, що її дочка Євгенія і зять Артур Чечоткін переносять захворювання в легкій формі.
Також прес-секретар лідера партії "Батьківщина" Марина Сорока заявила, що Тимошенко з учорашнього дня отримує інтенсивний курс терапії, згідно протоколу лікування Covid-19.
Раніше повідомлялося, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Її стан оцінюється як важкий.
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