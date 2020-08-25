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Тимошенко підключили до ШВЛ, вона у важкому стані – ЗМІ
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25 серпня 2020, 15:29 9

Тимошенко підключили до ШВЛ, вона у важкому стані – ЗМІ

25 серпня 2020, 15:29 9
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Фото: Facebook
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Народного депутата України, лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка захворіла коронавірусом, підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це повідомляє "РБК-Украина", передає RegioNews.

Наголошується, що температура у Тимошенко не опускається нижче 39. Її стан оцінюється як стабільно важкий.

У той же час повідомляється, що її дочка Євгенія і зять Артур Чечоткін переносять захворювання в легкій формі.

Також прес-секретар лідера партії "Батьківщина" Марина Сорока заявила, що Тимошенко з учорашнього дня отримує інтенсивний курс терапії, згідно протоколу лікування Covid-19.

Раніше повідомлялося, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Її стан оцінюється як важкий.

коронавірус карантин партія хвороба Батьківщина Юлія Тимошенко
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