Тимошенко підключили до ШВЛ, вона у важкому стані – ЗМІ

Стан дочки і зятя набагато краще, вони хворіють в легкій формі

Стан дочки і зятя набагато краще, вони хворіють в легкій формі

Фото: Facebook

Народного депутата України, лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка захворіла коронавірусом, підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це повідомляє "РБК-Украина", передає RegioNews.

Наголошується, що температура у Тимошенко не опускається нижче 39. Її стан оцінюється як стабільно важкий.

У той же час повідомляється, що її дочка Євгенія і зять Артур Чечоткін переносять захворювання в легкій формі.

Також прес-секретар лідера партії "Батьківщина" Марина Сорока заявила, що Тимошенко з учорашнього дня отримує інтенсивний курс терапії, згідно протоколу лікування Covid-19.

Раніше повідомлялося, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Її стан оцінюється як важкий.