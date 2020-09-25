14:44  25 вересня
ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті
17:01  25 вересня
У Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року – Третьякова
17:59  25 вересня
Ситуація в ООС: бойовики обстріляли Авдіїівку
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2020, 10:01 11

В Україні зафіксували понад 3,5 тисячі нових випадків COVID-19

25 вересня 2020, 10:01 11
Читайте также на русском языке
Найбільше в місті Києві, Харківській, Тернопільській та Дніпропетровській областях
Найбільше в місті Києві, Харківській, Тернопільській та Дніпропетровській областях
pixabay.com
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу хворобу діагностували у 3565 людей, 1675 пацієнтів одужали, померли 70 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу в Україні захворіло 3 565 осіб, з них 230 дітей, а також 155 медичних працівників. Було госпіталізовано 742 людини", - повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За весь час пандемії в країні захворіло 191 671 осіб, з них 85 133 одужали, летальних випадків - 3827.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві - 380, Харківській - 297, Тернопільській - 245, Дніпропетровській - 225 і Львівській - 215 областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 5653 випадки;
  • Волинська область — 7362 випадки;
  • Дніпропетровська область — 4917 випадків;
  • Донецька область — 2851 випадок;
  • Житомирська область — 5403 випадки;
  • Закарпатська область — 9490 випадків;
  • Запорізька область — 3428 випадків;
  • Івано-Франківська область — 13080 випадків;
  • Кіровоградська область — 1052 випадки;
  • м. Київ — 21045 випадків;
  • Київська область — 8430 випадків;
  • Львівська область — 19465 випадків;
  • Луганська область — 894 випадки;
  • Миколаївська область — 2782 випадки;
  • Одеська область — 12470 випадків;
  • Полтавська область — 1752 випадки;
  • Рівненська область — 11774 випадки;
  • Сумська область — 3474 випадки;
  • Тернопільська область — 12579 випадків;
  • Харківська область — 16490 випадків;
  • Херсонська область — 954 випадки;
  • Хмельницька область — 5361 випадок;
  • Чернівецька область — 13736 випадків;
  • Черкаська область — 3459 випадків;
  • Чернігівська область — 3770 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає: за 23 вересня знову виявили понад 3300 нових випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус карантин хвороба інфекції пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »