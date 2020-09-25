В Україні зафіксували понад 3,5 тисячі нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу хворобу діагностували у 3565 людей, 1675 пацієнтів одужали, померли 70 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За минулу добу в Україні захворіло 3 565 осіб, з них 230 дітей, а також 155 медичних працівників. Було госпіталізовано 742 людини", - повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За весь час пандемії в країні захворіло 191 671 осіб, з них 85 133 одужали, летальних випадків - 3827.
Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві - 380, Харківській - 297, Тернопільській - 245, Дніпропетровській - 225 і Львівській - 215 областях.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 5653 випадки;
- Волинська область — 7362 випадки;
- Дніпропетровська область — 4917 випадків;
- Донецька область — 2851 випадок;
- Житомирська область — 5403 випадки;
- Закарпатська область — 9490 випадків;
- Запорізька область — 3428 випадків;
- Івано-Франківська область — 13080 випадків;
- Кіровоградська область — 1052 випадки;
- м. Київ — 21045 випадків;
- Київська область — 8430 випадків;
- Львівська область — 19465 випадків;
- Луганська область — 894 випадки;
- Миколаївська область — 2782 випадки;
- Одеська область — 12470 випадків;
- Полтавська область — 1752 випадки;
- Рівненська область — 11774 випадки;
- Сумська область — 3474 випадки;
- Тернопільська область — 12579 випадків;
- Харківська область — 16490 випадків;
- Херсонська область — 954 випадки;
- Хмельницька область — 5361 випадок;
- Чернівецька область — 13736 випадків;
- Черкаська область — 3459 випадків;
- Чернігівська область — 3770 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає: за 23 вересня знову виявили понад 3300 нових випадків.
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