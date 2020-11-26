Степанов обіцяє українцям, що їх попередять про повний локдаун за 7-10 днів

Зараз уряд обговорює рішення щодо введення жорсткого карантину

Зараз уряд обговорює рішення щодо введення жорсткого карантину

Фото: МОЗ

У разі введення повного локдауна в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього. Очікується, що таке рішення буде прийматися вже в грудні.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

За його словами, українців повинні попередити про локдаун за тиждень або за 10 днів до нього.

"Я думаю, що ми відразу побачимо цю динаміку (після карантину вихідного дня, - ред.)... ми ж бачимо і аналізуємо багато цифр, не тільки рівень захворюваності. Я думаю, що за тиждень, за 10 днів це потрібно робити. Принаймні ми, як МОЗ, матимемо змогу це зробити", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні терміном не менш ніж на три тижні. На його думку, локдаун треба вводити як можна швидше.