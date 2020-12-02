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02 грудня 2020, 17:12 5

У МОЗ сказали, скільки відсотків українців перехворіли на коронавірус

02 грудня 2020, 17:12 5
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Майже п'ята частина українців потрапляють у лікарню з ускладненнями
Майже п'ята частина українців потрапляють у лікарню з ускладненнями
Фото: МОЗ
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Станом на сьогодні на коронавірус вже перехворіли близько 3% населення України.

Як повідомила в інтерв'ю виданню "Телеграф" заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, про це свідчать оперативні дані Центру громадського здоров'я МОЗ України, пише RegioNews.

За словами представниці МОЗу, сьогодні в країні спостерігається зовсім інший перебіг захворювання на COVID-19: майже п'ята частина українців потрапляють у лікарню з ускладненнями.

"Біля 20% (пацієнтів, - ред.) поступають у стаціонари з ускладненнями, лікування тривале, перебіг хвороби складно прогнозований. Пацієнти потребують не тільки особливих умов, медикаментозного лікування, але респіраторної підтримки киснем, потребують особливого тривалого догляду", - пояснила вона.

Микичак наголосила, що зараз для МОЗ важливо, щоб медична система витримала великий потік пацієнтів, зокрема тих, які потребують госпіталізації.

"Ми також не можемо заблокувати надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями, зокрема у невідкладних станах, загостреннями хронічних хвороб", - додала представниця міністерства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців готові вакцинуватися від COVID-19 за гроші.

МОЗ Україна карантин коронавірус Міністерство
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