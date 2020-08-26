В Україні до 31 жовтня продовжили карантин

Рішення ухвалили сьогодні

Рішення ухвалили сьогодні

Рixabay

Кабінет міністрів продовжив карантин в країні до листопада.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, передає RegioNews.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду заявив, що в країні погіршується епідситуація.

"Пропонується продовжити на території України карантин до 31 жовтня 2020 року", – заявив він.

Відповідну постанову підтримали всі присутні на засіданні.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів про нові правила організації навчання у школах з 1 вересня.