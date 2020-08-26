В Україні до 31 жовтня продовжили карантин
Рішення ухвалили сьогодні
Рішення ухвалили сьогодні
Кабінет міністрів продовжив карантин в країні до листопада.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, передає RegioNews.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду заявив, що в країні погіршується епідситуація.
"Пропонується продовжити на території України карантин до 31 жовтня 2020 року", – заявив він.
Відповідну постанову підтримали всі присутні на засіданні.
Нагадаємо, раніше Степанов розповів про нові правила організації навчання у школах з 1 вересня.
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