14:34  26 серпня
В Україні до 31 жовтня продовжили карантин
15:22  26 серпня
Україна закриває кордон для іноземців до кінця вересня - Шмигаль
13:29  26 серпня
У Чернівцях тролейбуси більше не перевозять пасажирів: у чому причина
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2020, 14:34 6

В Україні до 31 жовтня продовжили карантин

26 серпня 2020, 14:34 6
Читайте также на русском языке
Рішення ухвалили сьогодні
Рішення ухвалили сьогодні
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів продовжив карантин в країні до листопада.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, передає RegioNews.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду заявив, що в країні погіршується епідситуація.

"Пропонується продовжити на території України карантин до 31 жовтня 2020 року", – заявив він.

Відповідну постанову підтримали всі присутні на засіданні.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів про нові правила організації навчання у школах з 1 вересня.

коронавірус Кабмін Україна карантин уряд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Вибори мера Житомира: всі свої
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »