09:42  04 вересня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили 2723 нових випадків
19:21  04 вересня
Пожежа на звалищі під Полтавою: влада підозрює підпал
17:59  04 вересня
"Укрзалізниця" скасовує зупинку поїздів у Тернополі
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2020, 18:32 5

Міськрада Івано-Франківська буде оскаржувати в суді "червону” зону карантину

04 вересня 2020, 18:32 5
Читайте также на русском языке
В місті хочуть відкрити школи і дитячі садочки
В місті хочуть відкрити школи і дитячі садочки
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Міська рада Івано-Франківська подала позов до скандально відомого Окружного адміністративного суду Києва на Кабінет міністрів через віднесення міста до "червоної” зони карантину.

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Вчора ми подали позовну заяву на Кабінет міністрів в Окружний адміністративний суд Києва. До нього приєдналися не тільки міста Івано-Франківської області. Місто Тернопіль також подає до суду", - сказав Марцінків.

Він додав, що влада міста прийняла рішення зробити канікули для шкіл та садочків до 13 вересня, потім їм дозволять працювати.

Ми прийняли рішення, що протягом двох тижнів у нас будуть канікули. Але довше часу, очевидно, ми не можемо працювати без дитячих садків і шкіл. Тому в понеділок чекайте відповідних рішень", - зазначив Марцінків.

Нагадаємо, 28 серпня в Івано-Франківську мітингували проти посилення карантину. Включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.

Також мер міста Марцінків закликав громадян протестувати через посилення карантину. 31 серпня в Івано-Франківську знову відбувся мітинг проти "червоної" зони та карантину.

3 вересня Уряд суттєво розширив перелік міст "червоної" зони, до неї увійшов Івано-Франківськ.

суд Кабмін карантин Івано-Франківськ Руслан Марцінків червона зона
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
МОЗ хоче ще грошей на лікування українців від коронавірусу
04 вересня 2020, 18:05
"Укрзалізниця" скасовує зупинку поїздів у Тернополі
04 вересня 2020, 17:59
Відмова Тернополя посилювати карантин: в поліції відреагували
04 вересня 2020, 15:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Буряк та інші: хто боротиметься в Запоріжжі за мерське крісло
Невизначений формат. Про що не можуть домовитися закарпатські "угорські" партії
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »