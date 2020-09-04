Міськрада Івано-Франківська буде оскаржувати в суді "червону” зону карантину

В місті хочуть відкрити школи і дитячі садочки

В місті хочуть відкрити школи і дитячі садочки

Фото: Facebook

Міська рада Івано-Франківська подала позов до скандально відомого Окружного адміністративного суду Києва на Кабінет міністрів через віднесення міста до "червоної” зони карантину.

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Вчора ми подали позовну заяву на Кабінет міністрів в Окружний адміністративний суд Києва. До нього приєдналися не тільки міста Івано-Франківської області. Місто Тернопіль також подає до суду", - сказав Марцінків.

Він додав, що влада міста прийняла рішення зробити канікули для шкіл та садочків до 13 вересня, потім їм дозволять працювати.

Ми прийняли рішення, що протягом двох тижнів у нас будуть канікули. Але довше часу, очевидно, ми не можемо працювати без дитячих садків і шкіл. Тому в понеділок чекайте відповідних рішень", - зазначив Марцінків.

Нагадаємо, 28 серпня в Івано-Франківську мітингували проти посилення карантину. Включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.

Також мер міста Марцінків закликав громадян протестувати через посилення карантину. 31 серпня в Івано-Франківську знову відбувся мітинг проти "червоної" зони та карантину.

3 вересня Уряд суттєво розширив перелік міст "червоної" зони, до неї увійшов Івано-Франківськ.