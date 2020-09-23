Зеленський сказав, чому українці все більше хворіють на коронавірус

За словами президента, на початку карантину вдалося не допустити великого удару пандемії

За словами президента, на початку карантину вдалося не допустити великого удару пандемії

Офіс президента

За словами президента України Володимира Зеленського, причиною зростання кількості заражень коронавірусом в Україні є те, що люди втомилися від загрози COVID-19, карантину та постійної емоційної напруги.

Таку думку він висловив у інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny напередодні офіційного візиту до Словаччини. Текст інтерв'ю перекладений Офісом президента, передає RegioNews

"Люди дуже хочуть повернутися до звичного життя. Найбільше спалахів спровоковано на вечірках, концертах, весіллях, у клубах, під час релігійних обрядів", - заявив президент.

Він зазначив, що на початку карантину вдалося не допустити великого удару пандемії.

"Важливо, щоб вакцину винайшли якнайшвидше і щоб ми всі, працюючи разом і допомагаючи один одному, розробляли загальноєвропейські відповіді на негативні наслідки пандемії", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили близько 3,5 тисячі хворих COVID-19.