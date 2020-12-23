Ляшко розповів, скільки українців планують вакцинувати від коронавірусу

На це передбачено у державному бюджеті 2,6 млрд гривень

На це передбачено у державному бюджеті 2,6 млрд гривень

Фото: із відкритих джерел

Міністерство охорони здоров’я затвердило план вакцинації від COVID-19, який передбачає проведення вакцинації для 23 млн українців.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, для цього знадобиться 40 млн доз вакцини, і вже починається підготовка кабінетів щеплення та мобільних бригад, які будуть вакцинувати громадян.

Я розумію, що для цього нам треба буде 40 мільйонів доз... І так у нас прописано до першого кварталу 2022 року - за цей період ми готові й зможемо за допомогою спроможностей наших медичних працівників, логістичних потужностей охопити щепленнями 23 млн населення", - розповів Ляшко.

Він додав, що в бюджеті на 2021 рік на вакцини від коронавірусу закладено 2,6 млрд гривень. Також Україна має отримати вакцину в рамках механізму COVAX.

Нагадаємо, МОЗ затвердив план вакцинації українців від COVID-19: що він передбачає.