У Чернівцях під ОДА мітинг - вимагають не посилювати карантин

Обласний центр потрапив до "червоної" зони

Обласний центр потрапив до "червоної" зони

Фото: pogliad.ua

Місцеві підприємці, працівники закладів харчування, продавці магазинів і ринків вийшли з мітингом під Чернівецьку ОДА з вимогою не запроваджувати жорстких карантинних обмежень через потрапляння обласного центру до червоної зони карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Погляд.

Зазначається, що працівники різних закладів громадського сектору вимагають дозволити і надалі працювати дитячим садочкам, закладам харчування, підприємствам та іншим установам.

Люди не розуміють, чому їх знову позбавляють роботи при тому, що кількість хворих на коронавірус в області не перевищує показники весни, адже система охорони здоров'я мала достатньо часу, щоб підготуватися до прийому значно більшої кількості хворих, ніж було навесні.

Проте зараз, як тільки показники захворюваності почали наближатися до весняного рівня, у Чернівцях знову вводять жорсткий карантин.

За словами однієї з активісток, заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк заявив, що ніхто не зацікавлений в тому, щоби Чернівці знову були повністю закритими. Тому остаточне рішення щодо обмежень в умовах червоної зони прийматимуть на засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС.

Нагадаємо, оскільки Чернівці потрапили в "червону зону" на два тижні, то, по всій видимості, школи, садочки та університети з 1 вересня в місті не відкриються.