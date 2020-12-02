Уряд працює над проектом тотального тестування на COVID-19 - Шмигаль

Його планують провести в обласних центрах і великих містах

Його планують провести в обласних центрах і великих містах

Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів України працює над розробкою проекту масового тестування населення на COVID-19 в обласних центрах і великих містах.

Про це в інтерв'ю журналу "Кореспондент" розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За словами глави Уряду, цей проект передбачає тотальне тестування населення на COVID-19 у Києві та інших великих містах України.

Пріоритети - Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч осіб", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що в кінці року все ж будуть запроваджені обмеження для бізнесу незважаючи на те, що це час традиційного заробітку.

Якими вони будуть - ми якраз зараз обговорюємо з усіма зацікавленими сторонами. Нам треба підвести підсумки карантину вихідного дня, щоб зрозуміти його ефективність і скласти план дій на кінець року", - сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Кабмін скасував карантин вихідного дня: Шмигаль сказав, які обмеження діятимуть.