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29 листопада 2020, 14:21 1864

В Україні можуть запровадити "інтелектуальний локдаун" - що це означає

29 листопада 2020, 14:21 1864
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Він буде враховувати реалії із захворюваністю на COVID-19 у кожному регіоні
Він буде враховувати реалії із захворюваністю на COVID-19 у кожному регіоні
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів розглядає можливість запровадження в Україні "інтелектуального локдауну", який не так сильно вдарить по економіці.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

За його словами, ймовірність запровадження повного локдауну дуже висока, однак питання полягає у тому, як його правильно ввести та в якому форматі.

Уряд заявляє про певний "інтелектуальний локдаун”. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий... скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема громадський транспорт тощо", - сказав Арахамія.

Він також оцінив можливість зупинки громадського транспорту під час суворого карантину.

Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні повинні погасити громадський транспорт, наприклад, київське метро. В цьому разі ми зіткнемося з величезними труднощами з розвезенням людей. Яким чином вони доберуться до роботи? Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то взагалі-то ця проблема знімається як така”, - додав голова фракції.

Він стверджує, що такий варіант з точки зору наслідків і незручностей для людей зіпсує новорічні свята, але не так сильно вдарить по економіці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Уряд найближчим часом представить нову стратегію по COVID-19.

карантин локдаун коронавірус Кабмін Давид Арахамія
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