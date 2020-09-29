Нардепка Рудик заразилася коронавірусом
Народна депутатка від фракції "Голос" Кіра Рудик підхопила коронавірусну інфекцію.
Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
"Кіра Рудик (Голос) захворіла на COVID-19", - написав він.
Цю інформацію Рудик підтвердила у Facebook.
"Сьогодні отримала позитивний тест на COVID. Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми - схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора", - розповіла вона.
Рудик також додала, що члени команди "Голосу", з якими вона спілкувалась у п’ятницю, здали тест.
"Звичайно, дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії, але ми вже всі звикли працювати дистанційно, тому я налаштована бадьоро та оптимістично. Ще раз закликаю всіх дотримуватись карантинних норм та берегти себе", – написала депутатка.
Раніше повідомлялося, що Рада може знову піти на карантин через коронавірус у нардепів.