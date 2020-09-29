Нардепка Рудик заразилася коронавірусом

Вона також розповіла, як почувається

Вона також розповіла, як почувається

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Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

"Кіра Рудик (Голос) захворіла на COVID-19", - написав він.

Цю інформацію Рудик підтвердила у Facebook.

"Сьогодні отримала позитивний тест на COVID. Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми - схожі на грип. Смак та запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора", - розповіла вона.

Рудик також додала, що члени команди "Голосу", з якими вона спілкувалась у п’ятницю, здали тест.

"Звичайно, дуже прикро хворіти в розпал передвиборчої кампанії, але ми вже всі звикли працювати дистанційно, тому я налаштована бадьоро та оптимістично. Ще раз закликаю всіх дотримуватись карантинних норм та берегти себе", – написала депутатка.

Раніше повідомлялося, що Рада може знову піти на карантин через коронавірус у нардепів.