Порушення карантину вихідного дня: у Києві поліція склала більше 400 протоколів

Штрафи виписували на керівників закладів та відвідувачів без масок

Штрафи виписували на керівників закладів та відвідувачів без масок

Фото: із відкритих джерел

У Києві в період дії карантину вихідного дня 28-29 листопада працівники Нацполіції перевірили 1510 закладів і зафіксували 406 порушень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Протягом останніх вихідних перевірено 1510 закладів господарської діяльності - це розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри тощо”, - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірок на керівників закладів склали 198 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей). За це передбачений штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Також у закладах поліцейські перевіряли громадян на предмет носіння засобів індивідуального захисту. Було складено 208 адміністративних протоколів, що передбачає штраф від 170 до 255 гривень.

В Нацполіції також закликали громадян повідомляти на спецлінію 102 про випадки порушення протиепідемічних обмежень.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що локдаун на три тижні зведе до нуля захворюваність на COVID-19.