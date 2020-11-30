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30 листопада 2020, 14:36 14

Порушення карантину вихідного дня: у Києві поліція склала більше 400 протоколів

30 листопада 2020, 14:36 14
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Штрафи виписували на керівників закладів та відвідувачів без масок
Фото: із відкритих джерел
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У Києві в період дії карантину вихідного дня 28-29 листопада працівники Нацполіції перевірили 1510 закладів і зафіксували 406 порушень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Протягом останніх вихідних перевірено 1510 закладів господарської діяльності - це розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри тощо”, - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірок на керівників закладів склали 198 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей). За це передбачений штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Також у закладах поліцейські перевіряли громадян на предмет носіння засобів індивідуального захисту. Було складено 208 адміністративних протоколів, що передбачає штраф від 170 до 255 гривень.

В Нацполіції також закликали громадян повідомляти на спецлінію 102 про випадки порушення протиепідемічних обмежень.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що локдаун на три тижні зведе до нуля захворюваність на COVID-19.

Київ карантин поліція порушення штраф протокол
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