У Мінінфраструктури не виключають введення обмежень в роботі транспорту під час локдауну

Йдеться про обмеження за кількістю пасажирів у салоні

Йдеться про обмеження за кількістю пасажирів у салоні

Фото з відкритих джерел

Міністр інфраструктури Владислав Криклій не виключає введення обмежень у роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні, але заперечує можливість зупинки пасажирського сполучення всередині країни.

Як пише RegioNews, про це він заявив на брифінгу.

За його словами, можливе введення обмежень в роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні.

"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати — внутрішньо обласний, міжміський, міський та всі інші види транспорту. Громадський транспорт, залізничний, авіатранспорт — його робота зупинятися не буде", — запевняє Криклій.

Міністр зазначив, що зараз в уряді йдуть консультації про конкретні дати можливого локдауну. Також він пообіцяв наполягати на продовженні роботи транспорту і при повному локдауні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли уряд ухвалюватиме рішення щодо введення локдауну.