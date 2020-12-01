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01 грудня 2020, 14:47 69

У Мінінфраструктури не виключають введення обмежень в роботі транспорту під час локдауну

01 грудня 2020, 14:47 69
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Йдеться про обмеження за кількістю пасажирів у салоні
Йдеться про обмеження за кількістю пасажирів у салоні
Фото з відкритих джерел
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Міністр інфраструктури Владислав Криклій не виключає введення обмежень у роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні, але заперечує можливість зупинки пасажирського сполучення всередині країни.

Як пише RegioNews, про це він заявив на брифінгу.

За його словами, можливе введення обмежень в роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні.

"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати — внутрішньо обласний, міжміський, міський та всі інші види транспорту. Громадський транспорт, залізничний, авіатранспорт — його робота зупинятися не буде", — запевняє Криклій.

Міністр зазначив, що зараз в уряді йдуть консультації про конкретні дати можливого локдауну. Також він пообіцяв наполягати на продовженні роботи транспорту і при повному локдауні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли уряд ухвалюватиме рішення щодо введення локдауну.

міністр Кабмін карантин Україна уряд
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