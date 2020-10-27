У "червоних" зонах стах Буковини обмежили роботу кафе й ресторанів

Відповідні зміни вже набрали чинності

Відповідні зміни вже набрали чинності

Рixabay

У населених пунктах Чернівецької області з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки обмежили роботу закладів громадського харчування. Відповідні зміни вже набрали чинності.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.

"В Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, а також у містах Чернівці та Новодністровськ, які зараз перебувають в "червоній зоні" карантину, обмежать роботу закладів громадського харчування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення під час свого засідання прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, кафе та їдальні будуть працювати з 8:00 до 18:00. При цьому в закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більше 20 осіб одночасно.

Нагадаємо, 23 жовтня в Україні оновили карантинні зони. Тоді ж стало відомо, які міста "почервоніли".