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Знову понад 4 тисячі хворих та 92 смертельних випадки: COVID-19 б'є нові рекорди
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03 жовтня 2020, 10:29 6

Знову понад 4 тисячі хворих та 92 смертельних випадки: COVID-19 б'є нові рекорди

03 жовтня 2020, 10:29 6
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Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, Львівській та Харківській областях
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, Львівській та Харківській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 4661 особи, зафіксовано 92 летальних випадки, 2146 пацієнтів одужало. Це черговий антирекорд.

Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони, передає RegioNews.

Відомо, що за весь час пандемії в Україні захворіли понад 222 тисячі осіб, з них досі хворіють понад 119 тисяч українців, летальних випадків - 4353.

За добу найбільше нових випадків захворювання зафіксували у Львівській області - 206, Харківській області - 516, в Одеській області - 310, Дніпропетровській області - 297.

У Києві коронавірус діагностували у 441 особи за добу.

Нагадаємо, добою раніше, в Україні COVID-19 діагностували у 4633 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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