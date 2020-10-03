Знову понад 4 тисячі хворих та 92 смертельних випадки: COVID-19 б'є нові рекорди

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, Львівській та Харківській областях

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, Львівській та Харківській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 4661 особи, зафіксовано 92 летальних випадки, 2146 пацієнтів одужало. Це черговий антирекорд.

Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони, передає RegioNews.

Відомо, що за весь час пандемії в Україні захворіли понад 222 тисячі осіб, з них досі хворіють понад 119 тисяч українців, летальних випадків - 4353.

За добу найбільше нових випадків захворювання зафіксували у Львівській області - 206, Харківській області - 516, в Одеській області - 310, Дніпропетровській області - 297.

У Києві коронавірус діагностували у 441 особи за добу.

Нагадаємо, добою раніше, в Україні COVID-19 діагностували у 4633 осіб.

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