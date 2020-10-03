Знову понад 4 тисячі хворих та 92 смертельних випадки: COVID-19 б'є нові рекорди
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, Львівській та Харківській областях
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, Львівській та Харківській областях
В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 4661 особи, зафіксовано 92 летальних випадки, 2146 пацієнтів одужало. Це черговий антирекорд.
Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони, передає RegioNews.
Відомо, що за весь час пандемії в Україні захворіли понад 222 тисячі осіб, з них досі хворіють понад 119 тисяч українців, летальних випадків - 4353.
За добу найбільше нових випадків захворювання зафіксували у Львівській області - 206, Харківській області - 516, в Одеській області - 310, Дніпропетровській області - 297.
У Києві коронавірус діагностували у 441 особи за добу.
Нагадаємо, добою раніше, в Україні COVID-19 діагностували у 4633 осіб.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів