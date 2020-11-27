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27 листопада 2020, 10:09 3

У Зеленського хочуть забезпечити киснем 80% ліжок вже до середини грудня

27 листопада 2020, 10:09 3
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Зараз киснем забезпечені 50% ліжок
Зараз киснем забезпечені 50% ліжок
Фото: з відкритих джерел
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В Офісі президента України поставили завдання забезпечити киснем 80% ліжок для хворих COVID-19, це збільшить існуючу кількість на близько 30% від того рівня, який існує зараз.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс президента.

У нас є завдання - думаю, ми його виконаємо - до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем. Зараз цей показник - практично 50%. І ми його збільшуємо", - йдеться в повідомленні ОП.

Так, зазначається, що щотижня кількість ліжок в медичних установах, обладнаних киснем, збільшується на три тисячі, в той час, як раніше цей показник становив менше тисячі.

В ОП відзначають, що існує проблема із закупівлею кисневих станцій. Так, зараз про більшість поставок можна домовитися лише на лютий-березень 2021 року.

Нагадаємо, в Україні за 26 листопада коронавірус виявили у 16 218 осіб, зафіксовано 192 летальних випадки.

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