В Харкові дуже напружена ситуація з коронавірусом - МОЗ

Більшість хворих на COVID-19 - жителі Харкова

Більшість хворих на COVID-19 - жителі Харкова

фото: МОЗ

У Харківській області за добу виявили 146 нових хворих COVID-19, серед них 133 жителя Харкова.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передає RegioNews.

За словами міністра, ситуація в місті з захворюванням на COVID-19 дуже напружена і місцевій владі слід звернути увагу на збільшення хворих.

В Харківській області з 146 хворих за останню добу, 133 людини - це жителі міста Харкова. Вчора так само із загальної кількості захворілих в області, 124 людини - це жителі міста Харкова. Мені здається, що там дуже напружена ситуація. Я прошу звернути на це увагу місцеву владу", - сказав Степанов.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що Тернопільську область можна перенести у зелену зону карантину.