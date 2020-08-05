В Харкові дуже напружена ситуація з коронавірусом - МОЗ
Більшість хворих на COVID-19 - жителі Харкова
Більшість хворих на COVID-19 - жителі Харкова
У Харківській області за добу виявили 146 нових хворих COVID-19, серед них 133 жителя Харкова.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передає RegioNews.
За словами міністра, ситуація в місті з захворюванням на COVID-19 дуже напружена і місцевій владі слід звернути увагу на збільшення хворих.
В Харківській області з 146 хворих за останню добу, 133 людини - це жителі міста Харкова. Вчора так само із загальної кількості захворілих в області, 124 людини - це жителі міста Харкова. Мені здається, що там дуже напружена ситуація. Я прошу звернути на це увагу місцеву владу", - сказав Степанов.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що Тернопільську область можна перенести у зелену зону карантину.
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