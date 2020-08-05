13:20  05 серпня
Тернопіль не отримував медичні засоби, доставлені з Китаю - мер міста Надал
14:42  05 серпня
ДБР передало до суду справу Федини і Звіробій
14:55  05 серпня
Кабмін планує виділити 5,5 мільйона гривень на житло для переселенців
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2020, 11:16 3

В Харкові дуже напружена ситуація з коронавірусом - МОЗ

05 серпня 2020, 11:16 3
Читайте также на русском языке
Більшість хворих на COVID-19 - жителі Харкова
Більшість хворих на COVID-19 - жителі Харкова
фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

У Харківській області за добу виявили 146 нових хворих COVID-19, серед них 133 жителя Харкова.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передає RegioNews.

За словами міністра, ситуація в місті з захворюванням на COVID-19 дуже напружена і місцевій владі слід звернути увагу на збільшення хворих.

В Харківській області з 146 хворих за останню добу, 133 людини - це жителі міста Харкова. Вчора так само із загальної кількості захворілих в області, 124 людини - це жителі міста Харкова. Мені здається, що там дуже напружена ситуація. Я прошу звернути на це увагу місцеву владу", - сказав Степанов.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що Тернопільську область можна перенести у зелену зону карантину.

коронавірус міністр МОЗ Харьків Харківська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Голова Харківської ОДА про вибори: Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »