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22 грудня 2020, 09:06 8

Степанов розповів, куди піти нардепу Камельчуку, який не вірить в коронавірус

22 грудня 2020, 09:06 8
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Міністр також розповів, коли сам планує вакцинуватися
Міністр також розповів, коли сам планує вакцинуватися
Фото: з відкритих джерел
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На думку міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, народному депутату від "Слуги народу" Юрію Камельчуку, який раніше заявив, що коронавірусу не існує, варто було б відвідати інфекційну лікарню.

Як передає RegioNews, така рада Степанов дав в ефірі телеканалу 24.

Я йому просто можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні будь-якої лікарні, яка лікує хворих на COVID-19. Я думаю, що відразу думка його зміниться", - сказав голова МОЗ.

Коментуючи інші заяви Камельчука, Степанов також розповів, що має намір вакцинуватися від коронавірусу і пояснив, коли саме.

Я буду вакцинуватися від коронавірусу, я думаю, на одному з останніх етапів, виходячи з нашого алгоритму. Мені не 60 років, я не маю супутніх захворювань на сьогодні, тому це тільки на якомусь останньому етапі", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба є "вигаданою", а вакцини проти неї "не викликають довіри".

коронавірус вірус Слуга народа МОЗ депутат
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