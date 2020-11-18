Держава пожиттєво виплачуватиме кошти шістьом медикам, які перехворіли на COVID-19

Розмір щомісячної виплати для кожного медика визначено індивідуально залежно від ступеня непрацездатності й середнього доходу

Розмір щомісячної виплати для кожного медика визначено індивідуально залежно від ступеня непрацездатності й середнього доходу

Рixabay

Фонд соціального страхування призначив пожиттєві виплати для шести медиків після профхвороби на COVID-19. Виплати будуть здійснювати щомісячно.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу фонду.

Розмір щомісячної виплати для кожного медика визначено індивідуально залежно від ступеня непрацездатності й середнього доходу.

Станом на сьогодні фонд призначив щомісячні страхові виплати, пов’язані із захворюванням на COVID-19, для чотирьох медпрацівників, які мають встановлену групу інвалідності:

лікаря-анестезіолога з Одеської області, якому було встановлено II групу інвалідності;

лікаря-кардіолога з Івано-Франківської області, якому було встановлено II групу інвалідності;

лікаря загальної практики сімейної медицини з Волині, якому було встановлено III групу інвалідності;

завідувача приймального відділення - лікаря-хірурга з Києва, якому встановлено III групу інвалідності.

Загальна сума страхових виплат, які фонд щомісяця здійснюватиме для зазначених медичних працівників, становить 46 тисяч 245 гривень.

Крім того, Фонд соцстраху призначив щомісячні страхові виплати, пов’язані із захворюванням на COVID-19, для двох медиків, які мають встановлену стійку втрату працездатності:

старшого фельдшера - лаборанта клініко-діагностичної лабораторії з Івано-Франківської області, якому встановлено 25% стійкої втрати професійної працездатності;

лікаря-терапевта з Полтавської області, якому встановлено 10% стійкої втрати професійної працездатності.

"Загальна сума страхових виплат, які ФССУ щомісяця здійснюватиме для зазначених медичних працівників, становить 2323 гривні", - інформує відомство.

Нагадаємо, раніше в уряді пояснили затримку виплат компенсації родинам загиблих від коронавірусу медиків.