Стали відомі подробиці спалаху коронавірусу в міській раді Львова

Раніше було перенесене її пленарне засідання

Раніше було перенесене її пленарне засідання

Фото: Facebook

Станом на 21 серпня наявність коронавірусу підтвердили у понад 20 чиновників керівного складу Львівської міськради.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Петро Адамик, передає RegioNews.

Адамик додав, що серед депутатів Львівської міськради коронавірус підтверджено лише в 1 депутата.

Інфікованими виявилися два заступники міського голови, представники секретаріату міської ради, керівники департаментів та управлінь, їх заступники. Усі вони зробили ПЛР-тести і отримали позитивний результат", - повідомив він.

Депутат зазначив, що спалах захворювання відбувся тому, що чиновники контактують з великою кількістю людей.

Після спалаху в міськраді кількість інфікованих у Львові може зростати в геометричній прогресії. Ситуація є дуже тривожною і маємо зробити все, щоб у Львові не було масового спалаху пандемії", - підкреслив він.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що Львівська міськрада скасувала пленарне засідання через спалах COVID-19. Вірус виявили у депутатів та працівників апарату.