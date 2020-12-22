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Мер Львова Андрій Садовий вилікувався від COVID-19
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22 грудня 2020, 12:54 101

Мер Львова Андрій Садовий вилікувався від COVID-19

22 грудня 2020, 12:54 101
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Він уже анонсував проведення сесії міської ради
Фото: із відкритих джерел
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Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вилікувався від коронавірусного захворювання COVID-19, наявність якого тест показав у нього сьомого грудня.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома”, - написав Садовий.

Він подякував усім, хто турбувався про його здоров’я, а також закликав співгромадян берегти себе та близьких. Також Садовий анонсував проведення сесії міської ради.

На завтра плануємо сесію міської ради: сформуємо депутатські комісії, оберемо секретаря ради. В четвер окремо проведемо бюджетну сесію. Все максимально оперативно і відкрито”, - написав мер Львова.

Нагадаємо, 7 грудня мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус.

9 грудня повідомлялося про те, що сесія Львівської міськради буде перенесена через хворобу Садового. Її планувалося провести 18 грудня.

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