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Віктор Таран політолог info@regionews.ua
06 листопада 2026, 08:59

"Карфаген" оголив те, про що не можна мовчати

06 листопада 2026, 08:59
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Суспільство має побачити не відставки, а вироки та політичну відповідальність. "Карфаген" має бути знищеним
Суспільство має побачити не відставки, а вироки та політичну відповідальність. "Карфаген" має бути знищеним
Скриншот із відео
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Ми звикли шукати ворога за лінією фронту. Операція НАБУ "Карфаген" показала, що частина його сидить у наших кабінетах і носить погони генералів.

Суть розслідування можна пояснити кількома фразами. За даними слідства, щонайменше 12 осіб, серед яких посадовці СБУ, поліції та Офісу генпрокурора, роками прикривали кримінальний бізнес.

Щонайменше 52 шахрайські колцентри, де працювали близько 2 700 людей, платили по 7 тисяч доларів на місяць у криптовалюті на гаманець правоохоронців.

Паралельно працювала мережа продажу наркотиків U420 і виробництво фальшивих євро. На записах фігуранти навіть обговорюють можливий підкуп двох міністрів за 500 тисяч доларів. А партнером цієї структури, за даними НАБУ, був громадянин Росії, керівник наркосиндикату "Хімпром".

Захист від власних колег, за версією слідства, забезпечував генерал-майор СБУ Сергій Дука. 4 листопада його затримали, а перед тим його охорона спрямовувала на детективів зброю з лазерними цілевказівниками. Генерал Служби безпеки, який погрожує зброєю антикорупційним детективам під час війни, сам по собі є діагнозом.

Найстрашніше навіть не гроші. На записах фігуранти спокійно обговорюють катування людей у підвалах. Вони вирішують, як підкупити чи покалічити журналіста Дениса Бігуса. Захисника Маріуполя, який пройшов полон, пропонують побити молотками. Заважали їм і місцеві медіа та журналісти ProKyiv.

Так говорять не дрібні бандити, а люди з доступом до державних баз, камер, правових та силових інструментів

Тепер подумаймо, що це означає під час війни. Держава просить людей іти воювати і віддавати останнє на армію. А в цей час фігуранти, за версією слідства, торгують "білими квитками" і перепустками. Кожна така історія б'є по мобілізації сильніше за будь-яку російську пропаганду. Бо людина питає, за кого саме вона має воювати.

І ще одна деталь, яку не можна пропустити. За матеріалами НАБУ, справу проти їхнього детектива Руслана Магамедрасулова фабрикували в СБУ із залученням ФСБ. Тобто ворог не просто поруч. Він інколи діє руками наших же силовиків.

Влітку 2025 року тисячі людей вийшли захищати незалежність НАБУ і САП. Тоді багато хто питав, навіщо це в розпал війни.

"Карфаген" дав відповідь. За даними слідства, учасники цієї організації були причетні й до спроб позбавити антикорупційні органи незалежності. Без НАБУ ми б про це ніколи не дізналися.

Тепер слово за Президентом і судом. Суспільство має побачити не відставки, а вироки та політичну відповідальність.

"Карфаген" має бути знищеним.

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