Коронавірус в Україні: за добу заразилися ще 3627 осіб

Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях

Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях

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За добу 28 вересня COVID-19 виявили у 3627 осіб, зафіксовано 69 летальних випадків, 1797 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіло 3627 осіб, з них 200 дітей, а також 158 медичних працівників. Були госпіталізовані 614 осіб", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У Києві коронавірус діагностували у 416 осіб за добу, у Харківській області - 426, в Одеській області - 271, у Дніпропетровській області - 200 чоловік за добу, у Сумській області - 195.

За весь час пандемії в Україні захворіло 204 932 особи, з них 90 250 одужали, летальних випадків - 4065.

Нагадаємо, за 27 вересня в Україні виявили COVID-19 у 2671 людини.

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