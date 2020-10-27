Мер Львова Андрій Садовий пішов на самоізоляцію
У дружини та тещі Андрія Садового підтвердили коронавірус COVID-19. Сам міський голова Львова отримав негативний ПЛР-тест, але наступних декілька днів він проведе на самоізоляції.
Про це Андрій Садовий повідомив у своєму телеграм-каналі, пише RegioNews.
Політик та його рідні почуваються добре.
Почуваю себе добре, жодних симптомів немає. Дружина з тещею теж в порядку. Лікарі кажуть, що в сім'ях не всі проходять хворобу одночасно. Мабуть, маю хороший імунітет", – написав мер Львова.
Наступних декілька днів Садовий проведе на самоізоляції. Він здасть повторний тест на коронавірус: якщо той буде негативним, повернеться на роботу. Поки дружина та її мати не отримають негативні ПЛР-тестів, мер Львова з ними не контактуватиме.
Нагадаємо, ще у день виборів Садовий ходив на вибори з дружиною, але загубив паспорт. Виручила теща, яка знайшла документ і Садовий з другої спроби все ж проголосував.