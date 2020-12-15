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15 грудня 2020, 10:31 6

Допомога від держави: у перший день заявки подали понад 30 тисяч українців

15 грудня 2020, 10:31 6
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Це вплинуло на стабільність роботи порталу "Дія"
Це вплинуло на стабільність роботи порталу "Дія"
Фото: з відкритих джерел
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Вже понад 33 тисячі осіб успішно подали заяви на оформлення матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень, які передбачені програмою компенсацій від держави у зв'язку із посиленням карантинних обмежень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає RegioNews.

З моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заявку. Зараз понад 1000 запитів в секунду. Це вплинуло на стабільність роботи програми та порталу "Дія", - повідомили у відомстві.

Подати заяву на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно.

У Мінцифри наголошують, що отримати виплату можна лише через "Дію". "Не ведіться на фейкові новини, шахраїв та сервіси, які пропонують перерахувати гроші, щоб отримати виплату. Не передавайте свої дані третім особам", - закликають у міністерстві.

Раніше повідомлялось, що у мережі набирає обертів новий вид шахрайства - під виглядом державних виплат, пов'язаних з введенням карантину, орудують шахраї.

Мінцифри підприємці финансирование компенсація гроші
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