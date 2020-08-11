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11 серпня 2020, 11:34 2

Садовий про заяву Степанова: у Львові не розгортають лікарні другої хвилі

11 серпня 2020, 11:34 2
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Фото: Facebook
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У Львові не відкривають лікарні другої хвилі, так як раніше визначені профільні лікарні справляються із потоком пацієнтів.

Про це в ефірі радіо "Люкс FM” заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Всі лікарні, які приймали пацієнтів із COVID-19, продовжують працювати. Хворих приймають Львівська обласна інфекційна лікарня, Центр легеневого здоров’я та наші міські медичні заклади - 8-ма лікарня, 1-ша лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги”, - сказав мер міста.

Він запевнив, що медична система Львова справляється і ліжок в лікарнях достатньо.

Упродовж останніх місяців ми маємо достатньо рівну ситуацію із коронавірусом. Статистика по місту і області є досить прозорою. Але цей вірус не зникне, поки не винайдуть вакцину. Треба навчитись з ним жити”, - додав Садовий.

Нагадаємо, 10 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на Львівщині почали розгортати лікарні другої хвилі, так як в області зафіксовано найбільшу добову кількість випадків зараження коронавірусом.

коронавірус карантин Львів МОЗ Львівщина Максим Степанов Андрій Садовий
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