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09 жовтня 2020, 10:28

Тернопіль можуть виключити з "червоної" зони, - міністр

09 жовтня 2020, 10:28
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Таке рішення буде ухвалене лише після засідання ТЕБ та НС
Таке рішення буде ухвалене лише після засідання ТЕБ та НС
Фото: flickr
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Тернопіль можуть виключити зі списку регіонів "червоної" карантинній зоні. При цьому Канів точно залишиться "червоним".

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує RegioNews.

За його словами, точно говорити про списки карантинних зон можна буде лише після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Засідання має відбутися сьогодні.

"Канів точно залишиться в "червоній" зоні, так карантинні зони запроваджуються два тижні. Думаю, що Тернопіль не буде в "червоній" зоні, але про це можемо говорити тільки після засідання ТЕБ та НС", - сказав Немчінов.

Нагадаємо, Тернопіль перебуває в "червоній зоні" карантину. Це означає, що в місті повинна бути зупинена робота громадського транспорту, закриті школи та дитсадки.

Також повідомлялося, що Тернопільська міська рада просить через суд визнати незаконною постанову Кабінету міністрів України про карантинні зони.

коронавірус Кабмін карантин Тернопіль зона
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