Тернопіль можуть виключити з "червоної" зони, - міністр

Таке рішення буде ухвалене лише після засідання ТЕБ та НС

Таке рішення буде ухвалене лише після засідання ТЕБ та НС

Фото: flickr

Тернопіль можуть виключити зі списку регіонів "червоної" карантинній зоні. При цьому Канів точно залишиться "червоним".

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує RegioNews.

За його словами, точно говорити про списки карантинних зон можна буде лише після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Засідання має відбутися сьогодні.

"Канів точно залишиться в "червоній" зоні, так карантинні зони запроваджуються два тижні. Думаю, що Тернопіль не буде в "червоній" зоні, але про це можемо говорити тільки після засідання ТЕБ та НС", - сказав Немчінов.

Нагадаємо, Тернопіль перебуває в "червоній зоні" карантину. Це означає, що в місті повинна бути зупинена робота громадського транспорту, закриті школи та дитсадки.

Також повідомлялося, що Тернопільська міська рада просить через суд визнати незаконною постанову Кабінету міністрів України про карантинні зони.