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05 листопада 2020, 12:59 3

В Україні жодна область не може послабити карантин

05 листопада 2020, 12:59 3
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Завантаженість лікарень першої хвилі загалом по країні складає 64,7% станом на 3 листопада
Завантаженість лікарень першої хвилі загалом по країні складає 64,7% станом на 3 листопада
Рixabay
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Станом на 5 листопада місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину. 

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews

Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (571,9 на 100 тис. осіб), Житомирській (478,5) та Хмельницькій (483,5) областях.

Найменший показник - у Кіровоградській (110,6), Дніпропетровській (143,2) та Вінницькій (185,9) областях.

У Києві цей показник становить 299,3, а середній по Україні - 282,5 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень першої хвилі загалом по країні складає 64,7% станом на 3 листопада.

Найбільше лікарні завантажені в Полтавській - 93%, Житомирській - 81,1%, Рівненській - 79,2% областях. У Києві цей показник складає 64,2% станом на 4 листопада.

Нагадаємо, у МОЗ хочуть посилити карантин через зростання захворюваності COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Кабміні розглядають можливість введення в Україні карантину вихідного дня, проте остаточне рішення з цього приводу ще не прийнято.

карантин коронавірус МОЗ захворювання Україна
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