Стало відомо, скільки підприємців отримають допомогу від держави
Подати заяву на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно
Подати заяву на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно
В Україні матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень через введення локдауну отримають 734,6 тисячі підприємців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
734 621 український підприємець, що зупинив свою роботу через карантин, зможе отримати від держави по 8 000 грн допомоги згідно з постановою Кабінету Міністрів №1233", - йдеться у повідомленні.
Так, держава підтримає підприємців, що займаються роздрібною торгівлею; тимчасовим розміщуванням; діяльністю із забезпечення стравами та напоями; демонстрацією кінофільмів; діяльністю у сфері творчості, мистецтва та розваг, спорту, організації відпочинку.
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