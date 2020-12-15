Стало відомо, скільки підприємців отримають допомогу від держави

Подати заяву на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно

Подати заяву на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно

Фото: з відкритих джерел

В Україні матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень через введення локдауну отримають 734,6 тисячі підприємців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ". 734 621 український підприємець, що зупинив свою роботу через карантин, зможе отримати від держави по 8 000 грн допомоги згідно з постановою Кабінету Міністрів №1233", - йдеться у повідомленні. Так, держава підтримає підприємців, що займаються роздрібною торгівлею; тимчасовим розміщуванням; діяльністю із забезпечення стравами та напоями; демонстрацією кінофільмів; діяльністю у сфері творчості, мистецтва та розваг, спорту, організації відпочинку. Раніше повідомлялось, що у мережі набирає обертів новий вид шахрайства - під виглядом державних виплат, пов'язаних з введенням карантину, орудують шахраї.

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