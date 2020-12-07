У МОЗ розповіли, як проходитиме вакцинація українців від коронавірусу

Це відбуватиметься у три етапи

Це відбуватиметься у три етапи

Рixabay

Вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцину отримають медики та групи ризику.

Про це в інтерв'ю "Ліга" розповів в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін, пише RegioNews.

Перший етап вакцинації, за його словами, буде проводитися, коли Україна матиме вакцину у кількості не більше 10% від населення країни. Під час цього етапу вакцину отримають:

медпрацівники;

військові, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;

працівники соціальної сфери;

мешканці та персонал спецзакладів (інтернатів, будинків для літніх тощо).

Другий етап вакцинація, як розповів Кузін, почнеться, коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення. Вакцину отримають:

люди у групі ризику (хворі від 60 років);

працівники закладів освіти;

працівники силових структур та МЗС;

ув'язнені та арештовані;

персонал місць обмеження волі та слідчих ізоляторів.

Третій етап вакцинації проходитиме, коли Україна буде забезпечена вакциною від коронавірусу у кількості 21-50% від кількості населення. Тоді вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення та професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.

"Якщо якась вища за рейтингом група відмовлятиметься, медики, наприклад, то вакцина піде наступним за рівнями групам", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше Степанов сказав, коли Україна може отримати перші вакцини від коронавірусу.