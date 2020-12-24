Масове щеплення: Степанов назвав найефективніший метод боротьби з COVID-19

Україна очікує перший транш доз вакцин з початку 2021 року

Україна очікує перший транш доз вакцин з початку 2021 року

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що найефективнішим та швидким методом боротьби з коронавірусною інфекцією має стати масове щеплення. Він сподівається, що вже в лютому наступного року цей процес може бути запущено.

Про це він заявив на брифінгу 24 грудня, передає RegioNews. Так, за його словами, вакцинація у нашій державі може початись в лютому, але терміни можуть зміститись в залежності від дати постачання вакцини. Доступ українців до вакцини від COVID-19 є пріоритетним питанням. Адже, масове щеплення населення є найефективнішим методом боротьби з коронавірусною інфекцією", - запевнив він. Нагадаємо, МОЗ затвердив план вакцинації українців від COVID-19: що він передбачає.

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