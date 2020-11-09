В Україні забороняють усі планові операції й госпіталізації: термінова заява МОЗ

У МОЗ вважають, що ситуація з коронавірусом вкрай напружена

У МОЗ вважають, що ситуація з коронавірусом вкрай напружена

Фото: МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почне діяти з понеділка.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише RegioNews. Він заявив, що ситуація з коронавірусом вкрай напружена. "З понеділка всі планові операції і госпіталізації в наших лікарнях заборонені. Лікарні приймають тільки ургентних хворих і з COVID-19", - зазначив Ляшко. Нагадаємо, в Україні побільшало областей, де COVID-ліжка заповнені на понад 70%.

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