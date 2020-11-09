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09 листопада 2020, 14:55 18

В Україні забороняють усі планові операції й госпіталізації: термінова заява МОЗ

09 листопада 2020, 14:55 18
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У МОЗ вважають, що ситуація з коронавірусом вкрай напружена
У МОЗ вважають, що ситуація з коронавірусом вкрай напружена
Фото: МОЗ
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У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почне діяти з понеділка.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише RegioNews.

Він заявив, що ситуація з коронавірусом вкрай напружена.

"З понеділка всі планові операції і госпіталізації в наших лікарнях заборонені. Лікарні приймають тільки ургентних хворих і з COVID-19", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні побільшало областей, де COVID-ліжка заповнені на понад 70%.

коронавірус Україна ушпиталення лікарні Віктор Ляшко
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