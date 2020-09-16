В Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від COVID-19

За минулу добу найбільше хворих виявили в Києві, Тернопільській, Одеській, Харківській областях

За минулу добу найбільше хворих виявили в Києві, Тернопільській, Одеській, Харківській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу виявили 2 958 нових випадків коронавірусу, померла рекордна кількість хворих - 76, а 1514 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу захворіла 231 дитина і 149 медпрацівників (за весь час пандемії – 10 558 дітей і 13 249 медпрацівників захворіли).15 вересня були госпіталізовані 504 людини", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше хворих за добу зафіксували в місті Київ - 356, у Тернопільській області - 380, Одеській області - 284, у Харківській області - 272.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4 976 випадків;

Волинська область — 6 504 випадки;

Дніпропетровська область — 3 539 випадків;

Донецька область — 2 180 випадків;

Житомирська область — 4 543 випадки;

Закарпатська область — 8 829 випадків;

Запорізька область — 2 591 випадок;

Івано-Франківська область — 11 677 випадків;

Кіровоградська область — 934 випадки;

м. Київ — 18 070 випадків;

Київська область — 7 207 випадків;

Львівська область — 17 430 випадків;

Луганська область — 653 випадки;

Миколаївська область — 2 171 випадок;

Одеська область — 10 277 випадків;

Полтавська область — 1 307 випадків;

Рівненська область — 10 707 випадків;

Сумська область — 2 640 випадків;

Тернопільська область — 10 004 випадки;

Харківська область — 13 432 випадки;

Херсонська область — 702 випадки;

Хмельницька область — 4 133 випадки;

Чернівецька область — 12 493 випадки;

Черкаська область — 2 739 випадків;

Чернігівська область — 2 922 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 14 вересня в Україні набули чинності нові зони карантину.

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