В Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від COVID-19
В Україні за минулу добу виявили 2 958 нових випадків коронавірусу, померла рекордна кількість хворих - 76, а 1514 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За останню добу захворіла 231 дитина і 149 медпрацівників (за весь час пандемії – 10 558 дітей і 13 249 медпрацівників захворіли).15 вересня були госпіталізовані 504 людини", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Найбільше хворих за добу зафіксували в місті Київ - 356, у Тернопільській області - 380, Одеській області - 284, у Харківській області - 272.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4 976 випадків;
- Волинська область — 6 504 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 539 випадків;
- Донецька область — 2 180 випадків;
- Житомирська область — 4 543 випадки;
- Закарпатська область — 8 829 випадків;
- Запорізька область — 2 591 випадок;
- Івано-Франківська область — 11 677 випадків;
- Кіровоградська область — 934 випадки;
- м. Київ — 18 070 випадків;
- Київська область — 7 207 випадків;
- Львівська область — 17 430 випадків;
- Луганська область — 653 випадки;
- Миколаївська область — 2 171 випадок;
- Одеська область — 10 277 випадків;
- Полтавська область — 1 307 випадків;
- Рівненська область — 10 707 випадків;
- Сумська область — 2 640 випадків;
- Тернопільська область — 10 004 випадки;
- Харківська область — 13 432 випадки;
- Херсонська область — 702 випадки;
- Хмельницька область — 4 133 випадки;
- Чернівецька область — 12 493 випадки;
- Черкаська область — 2 739 випадків;
- Чернігівська область — 2 922 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з 14 вересня в Україні набули чинності нові зони карантину.
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