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16 вересня 2020, 09:44 13

В Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від COVID-19

16 вересня 2020, 09:44 13
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За минулу добу найбільше хворих виявили в Києві, Тернопільській, Одеській, Харківській областях
За минулу добу найбільше хворих виявили в Києві, Тернопільській, Одеській, Харківській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу виявили 2 958 нових випадків коронавірусу, померла рекордна кількість хворих - 76, а 1514 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу захворіла 231 дитина і 149 медпрацівників (за весь час пандемії – 10 558 дітей і 13 249 медпрацівників захворіли).15 вересня були госпіталізовані 504 людини", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше хворих за добу зафіксували в місті Київ - 356, у Тернопільській області - 380, Одеській області - 284, у Харківській області - 272.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4 976 випадків;
  • Волинська область — 6 504 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 539 випадків;
  • Донецька область — 2 180 випадків;
  • Житомирська область — 4 543 випадки;
  • Закарпатська область — 8 829 випадків;
  • Запорізька область — 2 591 випадок;
  • Івано-Франківська область — 11 677 випадків;
  • Кіровоградська область — 934 випадки;
  • м. Київ — 18 070 випадків;
  • Київська область — 7 207 випадків;
  • Львівська область — 17 430 випадків;
  • Луганська область — 653 випадки;
  • Миколаївська область — 2 171 випадок;
  • Одеська область — 10 277 випадків;
  • Полтавська область — 1 307 випадків;
  • Рівненська область — 10 707 випадків;
  • Сумська область — 2 640 випадків;
  • Тернопільська область — 10 004 випадки;
  • Харківська область — 13 432 випадки;
  • Херсонська область — 702 випадки;
  • Хмельницька область — 4 133 випадки;
  • Чернівецька область — 12 493 випадки;
  • Черкаська область — 2 739 випадків;
  • Чернігівська область — 2 922 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 14 вересня в Україні набули чинності нові зони карантину.

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