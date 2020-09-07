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07 вересня 2020, 13:50 4

Франківськ відкриє школи, попри "червону" зону карантину

07 вересня 2020, 13:50 4
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Діти підуть до школи 14 вересня
Діти підуть до школи 14 вересня
Рixabay
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Влада Івано-Франківська заявила, що діти підуть у школи і садки, попри віднесення міста до "червоної" зони через показники захворюваності на COVID-19.

Як повідомляє RegioNews, про це заявив мер міста Руслан Марцінків у своєму Facebook.

"З понеділка наступного тижня (14 вересня, — ред.) дитячі сади і школи в місті Івано-Франківську відкриються в будь-якому випадку... З наступного понеділка, незважаючи на рішення Києва, наші діти підуть у дитячі сади і школи, тому що вони мають право на повноцінне навчання", — сказав він.

При цьому мер висловив надію, що центральна влада перегляне зонування й Івано-Франківськ виявиться не в "червоній" зоні, однак, у будь-якому випадку, з 14 вересня школи в місті відкриються, бо є відповідне рішення міськради.

Нагадаємо, 31 серпня літні канікули в місті Івано-Франківську вирішили продовжити до 11 вересня.

карантин Івано-Франківськ школа мер
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