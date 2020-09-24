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24 вересня 2020, 10:28 11

Ляшко розповів, коли Україна може піти на повний карантин

24 вересня 2020, 10:28 11
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Фото: Facebook
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Україна може піти на повний карантин і раніше 25 жовтня, і пізніше, все залежить від темпів поширення COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "НВ", передає RegioNews.

Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. Інші країни показують приклад. Ізраїль уже пішов. Тут мало сподіватися на те, що ми не повторимо цей досвід, хоча потрібно все для цього робити", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що після місцевих виборів 25 жовтня ніхто не буде "закривати" українців на карантин.

Повторюся: ніхто нікого не закриватиме, якщо ми дотримуватимемося протиепідемічних норм, і епідемію можна буде контролювати", - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус діагностували у 3372 людей.

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Україна карантин МОЗ Віктор Ляшко Місцеві вибори
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