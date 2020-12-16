У МОЗ розповіли, скільки українців повторно захворіли на COVID-19

Коронавірусна хвороба мутує, але повільно

Коронавірусна хвороба мутує, але повільно

Фото: з відкритих джерел

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України повідомили, що станом на середину грудня в Україні 2161 людині повторно підтвердили захворювання на коронавірус.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться на сайті ЦГЗ.

Повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше 40 днів від першого позитивного результату, виявлено у 2 161 людини. З них 12% - 250 людей - медичні працівники", - йдеться у повідомленні.

Так, у пацієнтів із тяжкою формою захворювання - рівні антитіл вищі, а в тих, у кого був легкий чи безсимптомний перебіг захворювання, - нижчі.

Точних даних, які рівні антитіл необхідні для захисту і як довго ці антитіла зберігаються в організмі, ще немає, але в групі ризику повторного зараження коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі.

Нагадаємо, в Україні за 15 грудня COVID-19 виявили у 10 622 людей, були госпіталізовані 3 242 хворих, 12 549 пацієнтів одужали.