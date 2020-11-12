Проти введення "карантину вихідного дня" виступили лише три міністра
Однак їх позиція не вплинула на рішення уряду
Однак їх позиція не вплинула на рішення уряду
Рішення Кабінету міністрів України про введення карантину вихідного дня не підтримали лише троє міністрів зі складу уряду.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію LB.ua.
Так, проти ініціативи уряду щодо впровадження "карантину вихідного дня" виступили міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова МВС України Арсен Аваков та віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Втім, як зазначається, позиція міністрів не вплинула на ухвалення рішення урядом.
Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
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