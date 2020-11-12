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12 листопада 2020, 12:41 952

Проти введення "карантину вихідного дня" виступили лише три міністра

12 листопада 2020, 12:41 952
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Однак їх позиція не вплинула на рішення уряду
Однак їх позиція не вплинула на рішення уряду
Фото: з відкритих джерел
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Рішення Кабінету міністрів України про введення карантину вихідного дня не підтримали лише троє міністрів зі складу уряду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію LB.ua.

Так, проти ініціативи уряду щодо впровадження "карантину вихідного дня" виступили міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова МВС України Арсен Аваков та віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Втім, як зазначається, позиція міністрів не вплинула на ухвалення рішення урядом.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Кабмін карантин Арсен Аваков міністр Деніс Шмигаль уряд
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