13:58  30 листопада
Разумков не виключає введення локдауну в Україні
12:08  30 листопада
Житомирська ОДА перевірить лікарню, яку розкритикував міністр Степанов
13:35  30 листопада
Степанова знову запросять на годину запитань до уряду
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2020, 12:39 640

В Одесі школярі переходять на дистанційне навчання

30 листопада 2020, 12:39 640
Читайте также на русском языке
Це пов'язано із зростанням захворюваності серед вчителів
Це пов'язано із зростанням захворюваності серед вчителів
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі сьогодні, 30 листопада, на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, було прийнято рішення про перехід 5-11 класів на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня 2020 року.

Про це йдеться на офіційному сайті міста, передає RegioNews.

Унаслідок різних захворювань наразі хворіють понад 400 педагогів міста, з них 191 - з підтвердженим діагнозом COVID-19. Більшість хворих - викладачі 5-11-х класів, які контактують з великою кількістю учнів різних класів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме хвороба педагогів і стає причиною закриття класів. Дистанційне навчання триватиме два тижні з 1 по 11 грудня.

Що стосується 1-4 класів, то завдяки обмеженості контактів між педагогами та учнями жодного закритого класу у цій категорії немає.

Раніше повідомлялося, що за 29 листопада найбільше нових випадків підтвердили у Києві (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

коронавірус Одеса карантин школа учителя навчання
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Запорізьку облраду
Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »