В Одесі школярі переходять на дистанційне навчання

Це пов'язано із зростанням захворюваності серед вчителів

Це пов'язано із зростанням захворюваності серед вчителів

Фото: з відкритих джерел

В Одесі сьогодні, 30 листопада, на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, було прийнято рішення про перехід 5-11 класів на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня 2020 року.

Про це йдеться на офіційному сайті міста, передає RegioNews.

Унаслідок різних захворювань наразі хворіють понад 400 педагогів міста, з них 191 - з підтвердженим діагнозом COVID-19. Більшість хворих - викладачі 5-11-х класів, які контактують з великою кількістю учнів різних класів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме хвороба педагогів і стає причиною закриття класів. Дистанційне навчання триватиме два тижні з 1 по 11 грудня.

Що стосується 1-4 класів, то завдяки обмеженості контактів між педагогами та учнями жодного закритого класу у цій категорії немає.

Раніше повідомлялося, що за 29 листопада найбільше нових випадків підтвердили у Києві (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.