В Одесі школярі переходять на дистанційне навчання
В Одесі сьогодні, 30 листопада, на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, було прийнято рішення про перехід 5-11 класів на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня 2020 року.
Про це йдеться на офіційному сайті міста, передає RegioNews.
Унаслідок різних захворювань наразі хворіють понад 400 педагогів міста, з них 191 - з підтвердженим діагнозом COVID-19. Більшість хворих - викладачі 5-11-х класів, які контактують з великою кількістю учнів різних класів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що саме хвороба педагогів і стає причиною закриття класів. Дистанційне навчання триватиме два тижні з 1 по 11 грудня.
Що стосується 1-4 класів, то завдяки обмеженості контактів між педагогами та учнями жодного закритого класу у цій категорії немає.
Раніше повідомлялося, що за 29 листопада найбільше нових випадків підтвердили у Києві (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.