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14 грудня 2020, 10:24 11

Підтримка бізнесу: підприємці вже можуть подавати заявки на виплату 8 тисяч гривень

14 грудня 2020, 10:24 11
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На подачу заяви відвели лише тиждень
На подачу заяви відвели лише тиждень
Фото: з відкритих джерел
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Починаючи відсьогодні, 14 грудня, Кабмін починає прийом заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.

Про це повідомляє RegioNews.

Так, заяви прийматимуть до 21 грудня 2020 року включно.

Заява заповнюється виключно в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або з використанням мобільного додатку "Дія".

Алгоритм отримання послуги на порталі

  • Потрібний кваліфікований електронний підпис для авторизації на порталі.
  • Зареєструватися або авторизуватися, якщо особа вже зареєстрована, в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
  • У розділі "Послуги" вибрати "Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам".
  • "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб ПФУ на відповідність умовам отримання допомоги.
  • Необхідно підтвердити поточне місце роботи.
  • Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Важливо: отримати гроші можна тільки на особистий рахунок.
  • Перевірити й відправити заповнену заяву.
  • Чекайте повідомлення про зарахування виплати в банк.


Алгоритм отримання послуги у додатку "Дія"

  • Завантажити додаток "Дія".
  • Авторизуватися в додатку через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.
  • У розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу".
  • "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб ПФУ на відповідність умовам отримання допомоги.
  • Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Важливо: отримати гроші можна тільки на особистий рахунок.
  • Чекайте повідомлення про обробку заяви.
  • Заповнення заяви.

Раніше Шмигаль заявив, що підприємці отримають компенсації за посилення карантину до кінця року.

карантин бізнес бюджет компенсація Програма
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