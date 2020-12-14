Підтримка бізнесу: підприємці вже можуть подавати заявки на виплату 8 тисяч гривень

На подачу заяви відвели лише тиждень

На подачу заяви відвели лише тиждень

Фото: з відкритих джерел

Починаючи відсьогодні, 14 грудня, Кабмін починає прийом заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.

Про це повідомляє RegioNews.

Так, заяви прийматимуть до 21 грудня 2020 року включно.

Заява заповнюється виключно в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або з використанням мобільного додатку "Дія".

Алгоритм отримання послуги на порталі

Потрібний кваліфікований електронний підпис для авторизації на порталі.

Зареєструватися або авторизуватися, якщо особа вже зареєстрована, в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі "Послуги" вибрати "Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам".

"Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб ПФУ на відповідність умовам отримання допомоги.

Необхідно підтвердити поточне місце роботи.

Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Важливо: отримати гроші можна тільки на особистий рахунок.

Перевірити й відправити заповнену заяву.

Чекайте повідомлення про зарахування виплати в банк.



Алгоритм отримання послуги у додатку "Дія"

Завантажити додаток "Дія".

Авторизуватися в додатку через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.

У розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу".

"Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб ПФУ на відповідність умовам отримання допомоги.

Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Важливо: отримати гроші можна тільки на особистий рахунок.

Чекайте повідомлення про обробку заяви.

Заповнення заяви.

Раніше Шмигаль заявив, що підприємці отримають компенсації за посилення карантину до кінця року.