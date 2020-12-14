Підтримка бізнесу: підприємці вже можуть подавати заявки на виплату 8 тисяч гривень
На подачу заяви відвели лише тиждень
На подачу заяви відвели лише тиждень
Починаючи відсьогодні, 14 грудня, Кабмін починає прийом заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.
Про це повідомляє RegioNews.
Так, заяви прийматимуть до 21 грудня 2020 року включно.
Заява заповнюється виключно в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або з використанням мобільного додатку "Дія".
Алгоритм отримання послуги на порталі
- Потрібний кваліфікований електронний підпис для авторизації на порталі.
- Зареєструватися або авторизуватися, якщо особа вже зареєстрована, в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
- У розділі "Послуги" вибрати "Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам".
- "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб ПФУ на відповідність умовам отримання допомоги.
- Необхідно підтвердити поточне місце роботи.
- Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Важливо: отримати гроші можна тільки на особистий рахунок.
- Перевірити й відправити заповнену заяву.
- Чекайте повідомлення про зарахування виплати в банк.
Алгоритм отримання послуги у додатку "Дія"
- Завантажити додаток "Дія".
- Авторизуватися в додатку через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.
- У розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу".
- "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб ПФУ на відповідність умовам отримання допомоги.
- Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Важливо: отримати гроші можна тільки на особистий рахунок.
- Чекайте повідомлення про обробку заяви.
- Заповнення заяви.
Раніше Шмигаль заявив, що підприємці отримають компенсації за посилення карантину до кінця року.
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