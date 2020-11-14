У МОЗ пояснили, чому транспорт працює під час карантину вихідного дня
Громадський транспорт, зокрема метро, під час карантину вихідного дня не зупиняли, щоб уникнути повного локдауну.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, такі жорсткі обмеження фактично означатимуть повний локдаун, якого економіка банально не витримає.
Зараз багато так званих експертів почали розводити демагогію, що робити з метро, що робити з транспортом в будні дні. Але транспорт і метро - це критична інфраструктура, і ми не можемо його зупинити, тому що це призведе до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - заявив Степанов.
Карантин вихідного дня приніс багато нових обмежень, але робота громадського транспорту продовжується.
Нагадаємо, у МОЗ пояснили, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня.