У МОЗ пояснили, чому транспорт працює під час карантину вихідного дня

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, такі жорсткі обмеження фактично означатимуть повний локдаун, якого економіка банально не витримає.

Зараз багато так званих експертів почали розводити демагогію, що робити з метро, що робити з транспортом в будні дні. Але транспорт і метро - це критична інфраструктура, і ми не можемо його зупинити, тому що це призведе до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - заявив Степанов.